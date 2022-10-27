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2022年10月27日
港聞
新聞資訊
酒吧等營業時間限制解除 盛智文料生意增五成
【有線新聞】酒吧業界歡迎政府放寬營業限制決定，指11月有多場大型盛事，生意有望回復疫情前水平。
香港酒吧業協會主席錢雋永：「世界盃7時、12時及凌晨3時都有賽事，令客人可以玩到凌晨5、6時；七人欖球有一班外國客人觀看完賽事意猶未盡又去酒吧消費；還有旅發局舉辦的美酒佳餚巡禮，主要是集中酒吧及餐廳。在三方面元素下，11月酒吧的生意額會是三年以來最好的一年。」
蘭桂坊集團主席盛智文：「我認為政府向前邁進了一大步，業界生意會增長五至六成，此前酒吧主要營業三小時賺不了錢，幸運的話只是足夠生存，現在才算真正營運生意。」
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