機場三跑地盤工字鐵倒下　兩搬運工腳傷送院

【有線新聞】機場三跑地盤發生工業意外，兩名工人受傷送院。

工人腳部受傷，送院時清醒。下午4時許，兩名46及48歲工人在地盤內搬運工字鐵，其間一條倒下，壓住他們腳部。消防到場將他們救出，由直升機送往飛行服務隊總部，再轉送瑪嘉烈醫院。