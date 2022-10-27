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2022年10月27日
港聞
新聞資訊
機場三跑地盤工字鐵倒下 兩搬運工腳傷送院
【有線新聞】機場三跑地盤發生工業意外，兩名工人受傷送院。
工人腳部受傷，送院時清醒。下午4時許，兩名46及48歲工人在地盤內搬運工字鐵，其間一條倒下，壓住他們腳部。消防到場將他們救出，由直升機送往飛行服務隊總部，再轉送瑪嘉烈醫院。
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