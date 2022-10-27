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2022年10月27日
兩岸國際
新聞資訊
荷蘭調查中國被指非法設立兩公安機構
【有線新聞】荷蘭政府調查有報道指，中國在當地非法開設至少兩個公安辦公室，打壓海外不同政見人士。中國大使館回應指，不知道相關機構的存在，亦無參與；外交部強調中國公安機關嚴格遵守國際法，充分尊重別國司法主權。
傳媒和人權組織調查報告稱中國2018年起，在阿姆斯特丹及鹿特丹營運「海外服務站」，表面上處理續領車牌等工作，實際上負責追蹤、聯絡、甚至威脅不同政見人士回到中國。報道指中方做法避開兩國警務和司法合作，更違反國際法，在第三國非法建立警務機制，可能侵犯荷蘭主權。
荷蘭外交部指未確定機構是否存在，不過若未經通報設立公安機構則屬違法，已啟動調查。
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