明起增特快自費檢測　付240元12小時內收結果

【有線新聞】社區檢測中心明日起增加特快自費服務，付240元就可以在12小時內收到結果。

收費分成兩級，標準服務在採樣24小時內收到結果，收費由現時240元下調至150元，提供自費檢測服務的地點會擴展至全部85個檢測中心及社區檢測站；公立醫院、院舍探訪人士、長者及強制檢測等的市民可繼續免費檢測。下月8日起，檢測前要在網上預約或使用安心出行內的檢測登記碼。