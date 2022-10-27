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甲一名次賽　康仁福建89:95南青；安保漢友84:56遊協

【有線新聞】甲一男子籃球聯賽名次賽，康仁福建6分不敵南青，第7名完成球季。
白衫福建的鄭錦興貢獻最高27分。落後7分進入第二節，福建打出32比16，反先9分完半場。但優勢換邊後蒸發。
同樣3人得分雙位數的南青，蘇柏軒取得21分。第四節打出26比19，南青最終贏95比89。
白衫的安保漢友大勝篤定降班的遊協。
第一節打成16平手，漢友第二節打出24比12建立優勢。快攻的鄺錦昌取得最高21分，協助球隊大勝84比56。
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