擬簡化公務員處分機制　楊何蓓茵稱未有具體看法、冀外界多給予時間

【有線新聞】施政報告提出，要及早懲處違紀的公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵說，要研究如何簡化紀律處分機制。

楊何蓓茵說：「我們未必會定一個時限，說每宗個案要多少時間內處理，因為每宗個案不同、複雜性不同。很多時公務員希望處理好手上工作，做好當天工作，有時會忽略人事管理重要性，這也是一個文化上的改變。我們希望大家給多些時間，給更高優次處理這些事。另外程序上有甚麼地方可（縮減），現在我們未有具體看法，但會每件事都檢視，例如讓同事反應的時間是否可以略為短一些、不用那麼長，或者要做三次的可否減少一次？這些我們都會去看。」