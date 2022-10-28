公院接種站下周一起提供科興、復必泰　僅周一至五開放　無須預約

【有線新聞】公立醫院疫苗接種站，下星期一開始提供科興疫苗，供市民選擇。

13個設於公立醫院的接種站，過往只可接種復必泰疫苗，下周一起同時提供科興疫苗，年齡六個月以上人士可以接種。接種站周一至周五開放，大部分由上午10時至晚上7時運作；瑪嘉烈醫院接種站則由上午9時開放至傍晚6時。市民無須預約。

公立醫院新冠疫苗接種站地點如下：

東區尤德夫人那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院東座大樓地下禮堂

律敦治醫院新冠疫苗接種站

地址：皇后大道東266號律敦治醫院醫院大樓地庫一樓

瑪麗醫院新冠疫苗接種站

地址：薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓

伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站

地址：加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下

將軍澳醫院新冠疫苗接種站

地址：坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓一樓活動室

明愛醫院新冠疫苗接種站

地址：永康街111號明愛醫院懷明樓一樓多功能室（1069室）

瑪嘉烈醫院新冠疫苗接種站

地址：瑪嘉烈醫院道2-10號瑪嘉烈醫院M座地下社區健康資源中心

仁濟醫院新冠疫苗接種站

地址：仁濟街7-11號仁濟醫院C座八樓三號會議室及健康資源中心

雅麗氏何妙齡那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院B座二樓

北區醫院新冠疫苗接種站

地址：保健路9號北區醫院地下適園

威爾斯親王醫院新冠疫苗接種站

地址：銀城街30-32號威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房二樓

博愛醫院新冠疫苗接種站

地址：元朗坳頭博愛醫院地下大堂

屯門醫院新冠疫苗接種站

地址：青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂