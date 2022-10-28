棄政府文職轉投中電技工　80後女生打掣、修電纜：很多突破　力證性別無障礙

【有線新聞】過往電力工程行業以男性為主，近年中電的工程人員加入不少女成員，她們從事這項工作又有沒有難度呢？

33歲的Wendy，本來是做政府的文職，三年前毅然轉行做配電技工。打掣、架空電纜的維修保養要一手包辦，保險絲跳掣她要檢查和更換，確保供電正常。這些木棟有三至四層樓的高度，要維修設備也要想想辦法。她說：「保險絲（操作）竹其實一支四呎長，我們在工作的時候要駁四至五支。一支竹你說重，其實真的不是太重，可能真是不足一公斤，但難度是駁了這麼長這麼高，再只能用手臂在竹下面控制擺位，反而難度在這裏。」

不要以為男性才可以做這一行，近年也多了女性入行。中電說女性工程人員的比例，由2020年的11.5%升至今年約14%。

Wendy說：「女孩子的體力的確不及男孩子，我在工作的時候也會發覺。有些時候我不及男性大力，但在我工作的時候我也會盡力去做，例如男性搬兩次就能搬到的設備，我可能行三至四次，我也會盡力去做。很多不同的第一次、很多不同的突破。我很開心在天線的部門，嘗試了很多我平時沒有機會試的東西，我覺得這些經歷很難得、很有意思。」

前線技術人員一般要訓練三至四年才能滿師，最後一年導師會根據學徒的個人表現和興趣，派發他們到天線、地纜或掣房其中一個領域。