23條｜鄧炳強稱立法工作未曾停止　須就國際形勢、國安法案裁決再研究

【有線新聞】今年立法議程不包括23條立法工作。保安局局長鄧炳強說工作未曾停止，只是過去一年國際形勢有變，國安法案件亦陸續有判決，要再研究。

鄧炳強說：「我們留意到英國公布了一個國家安全法案，當中提及很多新建議，我們要研究。另外留意到，美國前國家安全顧問博爾頓，提過他的職責要到外國組織策反，到別人的國家製造混亂。再加上近法院就一些國安法案件判決出了來。我們一定要全盤考慮，不能草率，一定要準備萬全。否則到時立法後，發覺有錯再修改便麻煩。」