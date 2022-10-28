i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月28日
港聞
新聞資訊
23條｜鄧炳強稱立法工作未曾停止 須就國際形勢、國安法案裁決再研究
【有線新聞】今年立法議程不包括23條立法工作。保安局局長鄧炳強說工作未曾停止，只是過去一年國際形勢有變，國安法案件亦陸續有判決，要再研究。
鄧炳強說：「我們留意到英國公布了一個國家安全法案，當中提及很多新建議，我們要研究。另外留意到，美國前國家安全顧問博爾頓，提過他的職責要到外國組織策反，到別人的國家製造混亂。再加上近法院就一些國安法案件判決出了來。我們一定要全盤考慮，不能草率，一定要準備萬全。否則到時立法後，發覺有錯再修改便麻煩。」
上一條影片
公務員守則｜楊何蓓茵稱刪「政治中立」免不作為 指可加入政黨、惟須小心表態：自行拿捏
下一條影片
載荷專家選拔逾50人參加 孫東：須嚴格遵照國家宇航中心條件、冀有港人成功入選
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
明年10.21起 非持牌商戶禁售撲熱息痛、亞士匹靈等退燒藥
大阪9個新景點2022 通天閣玻璃滑梯、USJ環球影城任天堂園區 LaLaport巨型商場掃貨必去
執法截聽錯誤目標 數月後始發現 職員離職