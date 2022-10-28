i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月28日
港聞
新聞資訊
載荷專家選拔逾50人參加 孫東：須嚴格遵照國家宇航中心條件、冀有港人成功入選
【有線新聞】中央在港選拔，航天載荷專家昨日截止報名，有逾50人參加。創新科技及工業局局長孫東，仍審核參加者人數，又說第二階段會為他們做體檢。
孫東說：「選拔的條件我們是嚴格遵照，國家宇航中心給我們列出的各種條件。我對香港的報名者充滿信心，他們來自香港科研的各個界別，非常有競爭力。我希望香港最終會有一個成功的，有一名載荷專家入選。」
上一條影片
23條｜鄧炳強稱立法工作未曾停止 須就國際形勢、國安法案裁決再研究
下一條影片
愛爾蘭促關公安辦公室 指中方擅設「警僑服務站」 中國外交部：嚴守國際法
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
明年10.21起 非持牌商戶禁售撲熱息痛、亞士匹靈等退燒藥
大阪9個新景點2022 通天閣玻璃滑梯、USJ環球影城任天堂園區 LaLaport巨型商場掃貨必去
執法截聽錯誤目標 數月後始發現 職員離職