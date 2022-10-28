載荷專家選拔逾50人參加　孫東：須嚴格遵照國家宇航中心條件、冀有港人成功入選

【有線新聞】中央在港選拔，航天載荷專家昨日截止報名，有逾50人參加。創新科技及工業局局長孫東，仍審核參加者人數，又說第二階段會為他們做體檢。

孫東說：「選拔的條件我們是嚴格遵照，國家宇航中心給我們列出的各種條件。我對香港的報名者充滿信心，他們來自香港科研的各個界別，非常有競爭力。我希望香港最終會有一個成功的，有一名載荷專家入選。」