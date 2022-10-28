慢性病居粵港人支援計劃延長至明年5月　可接受診症服務、額外千元資助額

【有線新聞】政府為居於廣東省、患慢性病的港人而設的支援計劃，再延長六個月，至明年5月。

政府前年10月推出支援計劃，安排因疫情無法回港覆診的居粵港人，到港大深圳醫院接受受資助診症服務，至今服務超過四萬五千人。鑑於內地強制檢疫措施仍未完全解除，政府宣布計劃會延長至明年5月9日，同時為每名患者提供額外1,000元人民幣的資助額。