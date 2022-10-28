珠海學院校長陳致履新　認收生不足、不憂心殺校：會設法招生

【有線新聞】珠海學院新校長陳致就職。

陳致在就職典禮上接過任命狀，是珠海學院第11任校長。他稱感謝校董會信任，又說校長工作任重道遠，不會辜負信任。就學院改名一事，他說校方曾打算改名做「經濟管理學院」，但仍要考慮其他選項及意見，現階段不會直接改名。他承認今年收生數目少，會商討招生對策。

陳致說：「本科生收生不是太理想，跟去年一樣也是不理想，收得也是幾十個學生。香港高中畢業生逐漸減少，一年比一年少，而且減少幅度相當大。自資院校裏我們珠海學院，雖然歷史最悠久，但還沒有升格成大學，這也是有些弱勢。（之前有人說你們學校會有殺校情況，你們會擔心嗎？）這個我不擔心，我想我們還是會有方法招到學生。」