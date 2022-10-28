美新出台國防戰略重申中國為亦步亦趨的挑戰

【有線新聞】美國國防部發表新一份國防戰略，重申中國是亦步亦趨的挑戰，中國和俄羅斯繼續發展夥伴關係將構成更危險的核挑戰。

美國國防部新一份共80頁的國防戰略提到中國未來數十年，仍會是最主要的戰略競爭者。國防部長奧斯汀表示：「國防戰略的關鍵主題是有需要維持和加強美國威懾力，應對作為急速挑戰的中國，正如總統的國家安全戰略所指出，中國是唯一的競爭對手有意圖重塑國際秩序，並愈來愈有能力這樣做。」

這份為未來四年的軍事規劃提供藍圖的國防戰略指出，與中國衝突不可取、也可避免，但中國以日趨強逼的行為重塑印太地區及國際體系，以迎合自身的威權傾向，同時表明意圖銳意擴軍及推動軍事現代化，又破壞美國與盟友在印太地區同盟，以不斷增強的軍事力量壓迫和威脅鄰近地區。在兩岸方面戰略指北京對台言行挑釁、威迫，有可能誤判，威脅台海和平穩定。

至於俄羅斯方面，國防戰略指俄羅斯仍是實際威脅，意圖用武力改變邊界及重建影響力。警告中俄繼續發展合作夥伴關係將構成更危險核挑戰，反映美國首次同時面對中國和俄羅斯兩個主要的核武競爭對手。又指出中俄網絡戰和太空能力威脅到國防工業基地和、軍事動員系統以至平民日常生活。

戰略提出，以「綜合威懾力」應對威脅，透過廣泛結合軍事力量經濟和外交壓力加上強大盟友和核武，來阻嚇攻擊。