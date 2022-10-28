曾國衞：無意矮化區議會、沒說一定取消、無時間表　重申區域組織須符愛國者治港

【有線新聞】政制及內地事務局長曾國衞說，地方行政檢討無確定時間表，有否公眾諮詢都在檢討範圍內，重申將來區域組織，要符合愛國者治港原則。

政制及內地事務局局長曾國衞：「首先我們無意矮化區議會，區議會過去地區行政的貢獻是明白，有些情況下出現亂象，大家都有眼睇，沒有說到時一定取消（區議會），但肯定的是要回到初心。基本法訂明的定位是非政權組織、諮詢組織。」

立法會4個議席補選在12月18日舉行，局方說投票日期安排，考慮包括港區全國人大選舉，以往12月中或之後舉行，因為兩者選民基礎一致，所以兩個日子愈接近愈好。