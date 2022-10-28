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2022年10月28日
港聞
新聞資訊
警上周破37宗騙案、拘43人 共涉款1200萬
【有線新聞】警方在過去一周偵破37宗騙案，涉及1,200萬、拘捕43人。
行動中檢獲騙徒懷疑犯案時衣物、信用卡和支票等證物。被捕28男15女年齡介乎17至75歲，他們涉嫌與網上購物、網上情緣及俗稱「彈票黨」騙案有關，受害人損失由數百元至90多萬元。
警方指彈票黨犯案手法，買貨時會以無效支票存入貨主帳戶，令帳戶結餘像多了一筆錢，騙徒取貨後便失去聯絡。警方提醒市民要留意銀行帳戶的可用結餘，而並非未過數的帳面結餘以確實款項有否入帳。
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