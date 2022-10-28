黎智英被控違國安法案　高院准聘英國御用大律師　律政司不服上訴

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法的案件，獲高等法院批准聘請英國御用大律師代表抗辯，律政司不服上訴。

黎智英被控串謀勾結外國勢力、危害國家安全罪，12月1日開審，他早前向高等法院申請聘請英國御用大律師Timothy Owen來港代表他抗辯，首席法官潘兆初認為平衡維護國家安全和保護言論自由的議題極其困難，本地資深大律師沒有檔期等，認為富經驗的著名海外刑事及人權法專家加入案件完全符合公眾利益，律政司不服提出上訴，暫時未排期處理。