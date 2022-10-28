陳茂波外訪期間確診　下周三金融峰會或以視像或預錄參與

【有線新聞】財政司司長陳茂波外訪期間感染新型肺炎，政府指如果他未能親身出席下周三的國際金融領袖投資峰會，會透過視像或預錄演辭參與。

財政司司長辦公室指，正在中東的陳茂波會盡一切努力親身出席峰會，與各地金融領袖會面，但如果不可行，他會以視像或預錄演辭方式參與峰會。原定昨日回港的陳茂波在沙特阿拉伯利雅得外訪期間確診新型肺炎，要稍作停留，符合健康規定才能回港。