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2022年10月28日
港聞
新聞資訊
公務員事務局辦「二十大精神座談會」 李家超出席分享學習心得
【有線新聞】公務員事務局舉辦「二十大」精神座談會，行政長官李家超說二十大報告是推動香港走向「由治及興」的重要行動指南。
座談會在政總舉行，超過130人出席，包括司局長等主要官員、行會成員、常秘和部門首長。李家超分享學習心得，形容正確了解二十大精神有助了解國家政策，有助一國兩制行穩致遠，希望特區政府領導官員及公務員，以中共總書記習近平對香港提出的四個必須和四點希望，作為施政藍圖，貢獻香港和國家。
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