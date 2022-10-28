公務員事務局辦「二十大精神座談會」　李家超出席分享學習心得

【有線新聞】公務員事務局舉辦「二十大」精神座談會，行政長官李家超說二十大報告是推動香港走向「由治及興」的重要行動指南。

座談會在政總舉行，超過130人出席，包括司局長等主要官員、行會成員、常秘和部門首長。李家超分享學習心得，形容正確了解二十大精神有助了解國家政策，有助一國兩制行穩致遠，希望特區政府領導官員及公務員，以中共總書記習近平對香港提出的四個必須和四點希望，作為施政藍圖，貢獻香港和國家。