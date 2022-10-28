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政府增綠色本地遊計劃支援　每間旅行社多一千遊客名額、每名遊客鼓勵金多100元

【有線新聞】政府宣布優化綠色本地遊計劃，進一步支援旅遊界，包括提高給旅行社接待遊客的鼓勵金。
政府說受疫情影響，旅遊業經營環境困難，為支援業界綠色生活本地遊鼓勵計劃，由12月1日起，每間持牌旅行社可以有1,000名遊客新配額，對象亦由香港居民擴大至非港人，原本旅行社接待每名遊客政府只提供200元鼓勵金，會加到300元。
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