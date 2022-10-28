香港國際七人欖球賽　姚錦成最後一次大球場出戰　冀以表現回饋觀眾

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，下周五起一連三天在大球場舉行。最後一次出戰賽事，姚錦成說很期待，亦很開心見證再有華人球員入選。

明年杭州亞運後就退役，34歲「老大哥」姚錦成，第11次參加「香港七欖」，亦是最後一次。

香港七人欖球代表姚錦成：「這次有點緊張和興奮，回想第一次代表香港跑出通道的心情，現在仍然有回憶。所以很期待第一場跑出通道。今次最後一次會盡力。就如之前所說『強勢開始、強勢結束』，今次盡力發揮自己、表達自己，用表現回饋觀眾。」

賽事相隔三年復辦，今屆不設資格賽，港隊獲發外卡挑戰世界勁旅。13人大軍名單，有3位華人球員入選。

香港七人欖球代表姚錦成：「我非常開心。我很希望阿聰(麥季聰)，可以好好享受今次香港七人欖球賽。」

香港七人欖球代表麥季聰：「很興奮、很緊張，很想盡快落場比賽。另外、最特別的是姚錦成的最後一次，同時也是我的第一次，對我來說這是意義重大的。」

26歲的麥季聰上周亞洲系列賽泰國站，首次獲徵召，在決賽成功達陣協助港隊擊敗日本封王。

港隊今屆被編在A組，下周五晚上7點，首場要硬撼系列賽冠軍澳洲。教練高勳希望球員延續上周的好表現，保持穩定性及享受比賽。他們同組還有新西蘭和薩摩亞。