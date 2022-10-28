東亞盃女子板球賽　第二回合香港再勝日本

【有線新聞】大阪舉行的東亞盃女子板球賽，香港再贏日本，四場系列賽連贏兩個回合。

贏完第一回合，紅衫的香港再對日本，賽前出現壞消息。隊長陳嘉瑩因為肩傷，未能繼續之後的比賽。

日本第二回合贏擲毫，選擇先打擊主攻。20局的較量，這支東道主在10人出局之下，91分完成。

港隊在攻守互換之後，亦要朝著這個分數去追。有主力缺陣，香港代表更集中，文涓懿得到比首回合更好的21分。馬蓮高希爾更擊出51分，炮製HALF CENTURY，成為全場之冠。加上李芷心的9分，以及達絲雲妮的4分。

港隊未到第14局就搶到達標的93分，只得2人出局。第二回合亦在這裡提早終結，香港再贏一場，兩隊之後會再鬥兩回合。