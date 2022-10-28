i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月28日
體育
新聞資訊
東亞盃女子板球賽 第二回合香港再勝日本
【有線新聞】大阪舉行的東亞盃女子板球賽，香港再贏日本，四場系列賽連贏兩個回合。
贏完第一回合，紅衫的香港再對日本，賽前出現壞消息。隊長陳嘉瑩因為肩傷，未能繼續之後的比賽。
日本第二回合贏擲毫，選擇先打擊主攻。20局的較量，這支東道主在10人出局之下，91分完成。
港隊在攻守互換之後，亦要朝著這個分數去追。有主力缺陣，香港代表更集中，文涓懿得到比首回合更好的21分。馬蓮高希爾更擊出51分，炮製HALF CENTURY，成為全場之冠。加上李芷心的9分，以及達絲雲妮的4分。
港隊未到第14局就搶到達標的93分，只得2人出局。第二回合亦在這裡提早終結，香港再贏一場，兩隊之後會再鬥兩回合。
上一條影片
免針紙｜警再拘三女涉串謀詐騙 消息指為中介人
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
明年10.21起 非持牌商戶禁售撲熱息痛、亞士匹靈等退燒藥
大阪9個新景點2022 通天閣玻璃滑梯、USJ環球影城任天堂園區 LaLaport巨型商場掃貨必去
執法截聽錯誤目標 數月後始發現 職員離職