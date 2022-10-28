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兒童版復必泰運抵香港　共1.9萬劑、下月初起可接種

【有線新聞】1.9萬劑兒童版復必泰運抵香港。
這批疫苗可供5至11歲兒童使用，目前兒童可在四個接種中心以三分一劑量接種成人復必泰疫苗。下月2日起，他們可接種兒童配方，接種地點、預約安排和接種間距與現時相同，政府指使用兒童配方會令接種流程更有效率。
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