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2022年10月28日
港聞
新聞資訊
兒童版復必泰運抵香港 共1.9萬劑、下月初起可接種
【有線新聞】1.9萬劑兒童版復必泰運抵香港。
這批疫苗可供5至11歲兒童使用，目前兒童可在四個接種中心以三分一劑量接種成人復必泰疫苗。下月2日起，他們可接種兒童配方，接種地點、預約安排和接種間距與現時相同，政府指使用兒童配方會令接種流程更有效率。
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