康泰旅行社清盤｜有市民持六萬元禮劵感無奈　業界：0+3沒用、不排除結業陸續有來

【有線新聞】有市民持有60張康泰旅行社禮券，對突然清盤感到無奈，期望其他旅行社協助。旅遊業議會主席徐王美倫說，入境檢疫「0+3」幫助不大，不排除有更多旅行社結業。

前DJ科林有60張康泰禮券，總值6萬元，原定下月底到期，前電台節目主持人科林：「那麼大疊本身是錢的東西沒有了，是會有不開心，一定有擔心的。我期望有其他旅行社走出來協助，持有康泰禮券的朋友，過來我們那裏可以擁有甚麼優惠。」

買了禮券的愁、員工一樣愁，有在康泰工作近30年的導遊說，沒想過公司走到這一步，康泰旅行社導遊Edmond：「等了3年，然後結業，其實當然我和同事都很失望，如果不是對公司有期望都不會願意為公司停薪留職3年這麼久，如果不是就沒有這個期望，直接轉行轉工。」

旅遊業僱員總會8月起接到3名康泰員工求助，估計受影響員工多達百多人。旅遊業議會說遲遲未能全面通關，不排除結業的旅行社陸續有來，旅遊業議會主席徐王美倫：「『0+3』沒用，只不過是開始，入做不到、出也做不到，與大陸通關遙遙無期，變相旅行社的前景大家看不到。旅行社好像一個重病的人，康復都不會飛，所以我們要雙管齊下，除了『0+0』，還希望政府做一個短期支持。」

徐王美倫說大部分旅行社只恢復到疫情前一成生意額，即使放寬至「0+0」，但航班運力有限，業界要多半年至一年才能復蘇，希望政府提供資助。

積金局指康泰旅行社沒有為三名員工交6至9月的強積金，另外沒有為250名員工交7至9月遲供款的附加費，涉及2萬元，會代受影響僱員追討。

東瀛遊說，其中一名創辦人曾於康泰任職，對同業結業感到痛心，歡迎受事件影響的員工聯絡，希望為業界挽留人才。又說疫情嚴重打擊旅遊業，現時雖現曙光，但復蘇之路仍舉步維艱。