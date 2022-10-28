葵涌貨車失控致八車相撞　四人受傷送院、其中鐵騎士昏迷

【有線新聞】葵涌有貨車失控越線，導致八車相撞，四人受傷，其中一人昏迷。

網上片段見到晚上六時許，有私家車在永基路十字路口懷疑衝燈，撞到的士，之後有貨車駛出，撞翻另一輛貨車，再迎頭與私家車相撞。意外共有八車相撞，救護員將四名傷者送院，電單車司機送院時昏迷，事故原因有待調查。