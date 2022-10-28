佩洛西丈夫屋內遇襲受傷　疑兇被捕　外界關注是否涉政治動機

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西的丈夫遇襲受傷送院，疑兇被捕，當局正調查動機。

負責保護議員的國會警察聯同聯邦調查局和三藩市警方調查案件。佩洛西發聲明指，兇徒於當地周五一早闖入她位於三藩市的3層高住宅，暴力襲擊其丈夫保羅佩洛西。82歲的保羅受傷送院，相信可完全康復。美國傳媒報道，兇徒從後門闖入，用錘襲擊他，頭部和身體也受傷。

由於中期選舉還有不足兩星期舉行，外界關注保羅遇襲是否涉及政治動機。襲擊發生時，佩洛西正身處華盛頓，原定周六與副總統賀錦麗出席活動。總統拜登致電佩洛西慰問。