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2022年10月28日
兩岸國際
新聞資訊
佩洛西丈夫屋內遇襲受傷 疑兇被捕 外界關注是否涉政治動機
【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西的丈夫遇襲受傷送院，疑兇被捕，當局正調查動機。
負責保護議員的國會警察聯同聯邦調查局和三藩市警方調查案件。佩洛西發聲明指，兇徒於當地周五一早闖入她位於三藩市的3層高住宅，暴力襲擊其丈夫保羅佩洛西。82歲的保羅受傷送院，相信可完全康復。美國傳媒報道，兇徒從後門闖入，用錘襲擊他，頭部和身體也受傷。
由於中期選舉還有不足兩星期舉行，外界關注保羅遇襲是否涉及政治動機。襲擊發生時，佩洛西正身處華盛頓，原定周六與副總統賀錦麗出席活動。總統拜登致電佩洛西慰問。
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