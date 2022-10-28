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2022年10月28日
港聞
新聞資訊
防疫抗疫基金｜聘用內地漁工漁船可獲8萬元資助 下周二起接受申請
【有線新聞】防疫抗疫基金向每艘聘用內地漁工的漁船資助8萬元，下周二起接受申請。
政府指由於疫情影響，聘有內地漁工的本地漁船及收魚艇恢復作業，「防疫抗疫基金」將向提供每艘船8萬元資助，預計約有1,700艘船受惠，合資格船東下周二可以申請，明年2月28日截止。漁護署會主動透過信件、手機短訊等不同渠道通知業界申請詳情。
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