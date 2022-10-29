八鄉車房遭縱火　屢傳爆炸聲　七旬老婦受驚送院

【有線新聞】八鄉有車房被人縱火，一人不適送院。

觀眾提供片段看到，多架車輛起火，大量濃煙冒出，火勢猛烈。昨晚10時許，錦上路吳家村一間車房起火，傳出多次爆炸聲，火場面積達40米乘50米。

消防到場派出兩隊煙帽隊，開動兩條喉灌救，約一小時將火救熄。一男一女自行疏散，其中一名76歲老婦受驚不適，送往博愛醫院治理。

消防調查後相信起火原因有可疑，交由警方跟進。