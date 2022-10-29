返回
按輸入鍵開始搜尋

八鄉車房遭縱火　屢傳爆炸聲　七旬老婦受驚送院

【有線新聞】八鄉有車房被人縱火，一人不適送院。 
觀眾提供片段看到，多架車輛起火，大量濃煙冒出，火勢猛烈。昨晚10時許，錦上路吳家村一間車房起火，傳出多次爆炸聲，火場面積達40米乘50米。 
消防到場派出兩隊煙帽隊，開動兩條喉灌救，約一小時將火救熄。一男一女自行疏散，其中一名76歲老婦受驚不適，送往博愛醫院治理。 
消防調查後相信起火原因有可疑，交由警方跟進。
上一條影片 芭堤雅9間新酒店2022｜露台海景／水上樂園／奢華雲石浴缸／家庭入住　人均$55高CP
下一條影片 區議會｜曾國衞指正檢視地區組織需否選舉　另宣誓範圍擬擴至法定團體等
客戶服務