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2022年10月29日
兩岸國際
新聞資訊
歐洲藥品管理局將經血過多列疫苗副作用
【有線新聞】歐洲藥品管理局建議，將經血過多列為接種mRNA新型肺炎疫苗的副作用。
歐洲藥品管理局指，從臨床試驗、真實案例及醫學文獻觀察到，無論是首針、第二針或是加強劑，女性在接種輝瑞/BioNTech或者莫德納的mRNA疫苗後，均可能出現經血過多或經期延長的情況，影響日常生活，但大多數屬於暫時性，也不嚴重。有合理可能認為這些情況與疫苗有因果關係。管理局又表示，無證據顯示這種月經失調會對生殖和生育能力造成影響，重申接種疫苗好處大於風險。
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