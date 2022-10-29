歐洲藥品管理局將經血過多列疫苗副作用

【有線新聞】歐洲藥品管理局建議，將經血過多列為接種mRNA新型肺炎疫苗的副作用。

歐洲藥品管理局指，從臨床試驗、真實案例及醫學文獻觀察到，無論是首針、第二針或是加強劑，女性在接種輝瑞/BioNTech或者莫德納的mRNA疫苗後，均可能出現經血過多或經期延長的情況，影響日常生活，但大多數屬於暫時性，也不嚴重。有合理可能認為這些情況與疫苗有因果關係。管理局又表示，無證據顯示這種月經失調會對生殖和生育能力造成影響，重申接種疫苗好處大於風險。