楊潤雄專訪｜徵文比賽加國安條款　稱僅提醒學生勿違法　正研旅客「團入團出」用膳

【有線新聞】公共圖書館兩個學生徵文比賽加入違反港區國安法的刑責條款，文化體育及旅遊局局長楊潤雄在本台節目《有理有得傾》說，是想提醒和教育公眾認識國安法。另外，他說正考慮旅遊業界「團入團出」，容許旅客入境後即可到食肆。

康文署的全港詩詞創作比賽及世界閱讀日創作比賽都加入條款——如果有合理理由認為作品可能違反港區國安法，參賽的中小學生須承擔法律責任。文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，新條款是希望防範違反國安法行為。

楊潤雄：「普遍市民對認識國家安全及這條法例仍然需要多推動，所以在一些比賽我們要特別提醒大家，亦都是一個學習過程，你不可以有違反國安法情況出現，如果違反國安法有機會會可能有執法行動出現，我想這是一個提醒，不是在說會如何去執法。（但作品很主觀，有業界擔心會否解讀上有誤會，署方有甚麼職級職員審視作品？有沒有文學資歷才判斷到？）主辦機構當然有一套去審視決定是否得獎的看法，至於作品有沒有違反國家安全法，自然有執法機構處理，你如果發表到作品，自然有很多人會看到。」

大家在看的，還有入境檢疫何時放寬至「0+0」，「0+3」實施一個月，入境旅客增幅不足一成，旅遊界建議旅客抵埗後，即使持黃碼亦可以「團入團出」方式去指定餐廳及景點。

楊潤雄：「『團入團出』這個建議我們與業界有商討，我們亦在考慮中，但香港地方比較小，可能你說是否可以指定餐廳可做到，我們會再研究，但有些景點如何不會影響到同一時間在同一景點出現的其他人，這都是我們要考慮的因素。（可能景點要封閉可以讓旅行團入，是否這些困難？）我估計不是要封閉，而是當『團入團出』時有概念將這班人限制在某地方，令到他與其他人接觸相對少，萬一有疫情都不會擴散。」

「團入團出」未研究完，老牌旅行社康泰捱不住，楊潤雄說與業界一直有溝通，明白疫情打擊非常大，政府會盡量提供支援。