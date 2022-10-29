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2022年10月29日
港聞
新聞資訊
大埔村民昨遭塌樹擊中亡 當局今發現村內兩樹有倒塌危險、即場移除
【有線新聞】大埔梧桐寨村昨日塌樹意外，當局早上派人移除有倒塌危險大樹。
多個部門人員巡查村內一帶樹木，用工具檢測樹木狀況，發現兩棵樹有倒塌危險，工人隨即用電鋸把樹幹逐段切斷移除，並修葺樹木枯枝。
昨午一名64歲村民修葺樹木期間被塌下的一截樹幹擊中，傷重不治。
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