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2022年10月29日
港聞
新聞資訊
澳門獲國務院批准填海擴建機場
【有線新聞】國務院批准澳門政府填海擴建澳門國際機場。
國務院港澳辦副主任黃柳權將批覆文件授予澳門行政長官賀一誠，澳門政府去年8月向中央政府申請填海，賀一誠誠摯感謝國家大力支持，認為填海擴建機場有助澳門經濟復甦，為澳門經濟適度多元化，打下堅固基礎。
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