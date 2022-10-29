i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月29日
港聞
新聞資訊
港大醫學院參與「學校推薦直接錄取計劃」 院長劉澤星冀覓更多人才
【有線新聞】港大醫學院今個學年起參與「學校推薦直接錄取計劃」。
每間本地中學都會有兩個名額，校長可以向醫學院推薦學生，他們在校內成績須屬於頂尖10%，有出眾的運動、音樂等才能。獲推薦學生通過年底醫學院的面試，公開試成績亦達到特定條件，就會獲醫學院取錄。
院長劉澤星希望調整收生方法可以找到更多合適醫科人才，港大醫學院院長劉澤星：「讀醫科當然他要有一定程度的聰明，記憶要好。他們應該在不同方面都有才能、技能，我們發覺其他學系可以從計劃發掘到這些同學，而校長亦有推薦，即（學生）達到一定程度學業標準，我們都應該嘗試鼓勵同學（報考）。」
上一條影片
澳門獲國務院批准填海擴建機場
下一條影片
單車節名額增至5,000 參加者須打三針、活動前做核酸
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
大埔男遭塌樹擊中頭部、傷重不治 據悉曾要求政府修樹不果 事發時正鋸樹
移民英國｜200萬買860呎獨立屋 港情侶諾定咸開Cafe談生意艱難爆喊｜離鄉別井的故事