港大醫學院參與「學校推薦直接錄取計劃」　院長劉澤星冀覓更多人才

【有線新聞】港大醫學院今個學年起參與「學校推薦直接錄取計劃」。

每間本地中學都會有兩個名額，校長可以向醫學院推薦學生，他們在校內成績須屬於頂尖10%，有出眾的運動、音樂等才能。獲推薦學生通過年底醫學院的面試，公開試成績亦達到特定條件，就會獲醫學院取錄。

院長劉澤星希望調整收生方法可以找到更多合適醫科人才，港大醫學院院長劉澤星：「讀醫科當然他要有一定程度的聰明，記憶要好。他們應該在不同方面都有才能、技能，我們發覺其他學系可以從計劃發掘到這些同學，而校長亦有推薦，即（學生）達到一定程度學業標準，我們都應該嘗試鼓勵同學（報考）。」