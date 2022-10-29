單車節名額增至5,000　參加者須打三針、活動前做核酸

【有線新聞】12月18日舉行的香港單車節，報名名額增至最多5,000人。

單車節原定設約3,000個公眾名額，今日上午10時開始報名，旅發局說非競賽性質的50公里組及30公里組項目報名反應熱烈，決定增加額外2,000個名額，16至70歲市民可以參加，下月6日截止。參加者要通過大會的單車技術評核，在12月4日或之前完成接種三針疫苗，活動前亦要做核酸及快速測試。