i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月29日
港聞
新聞資訊
單車節名額增至5,000 參加者須打三針、活動前做核酸
【有線新聞】12月18日舉行的香港單車節，報名名額增至最多5,000人。
單車節原定設約3,000個公眾名額，今日上午10時開始報名，旅發局說非競賽性質的50公里組及30公里組項目報名反應熱烈，決定增加額外2,000個名額，16至70歲市民可以參加，下月6日截止。參加者要通過大會的單車技術評核，在12月4日或之前完成接種三針疫苗，活動前亦要做核酸及快速測試。
上一條影片
港大醫學院參與「學校推薦直接錄取計劃」 院長劉澤星冀覓更多人才
下一條影片
「共創明Teen」計劃啟動 共招募近三千名初中生 有學員冀與導師一起接觸不同行業
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
大埔男遭塌樹擊中頭部、傷重不治 據悉曾要求政府修樹不果 事發時正鋸樹
移民英國｜200萬買860呎獨立屋 港情侶諾定咸開Cafe談生意艱難爆喊｜離鄉別井的故事