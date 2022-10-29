「共創明Teen」計劃啟動　共招募近三千名初中生　有學員冀與導師一起接觸不同行業

【有線新聞】政府早前公布「共創明Teen」計劃，支援弱勢社群初中生，計劃正式啟動，招募了2,800名學員，每人會獲配對一名友師。

「我們承諾會積極參與共創明Teen計劃。」穿藍衫的學員與友師、家長一同出席啟動禮，計劃招募了2,800名學員，他們會獲配對一名友師。

政務司司長陳國基形容計劃是跨部門合作的成果，陳國基：「今天相信最興奮的是我，感覺好像看着親生兒子出生一樣。通過政商民三方協作，精準扶助有需要我們的力量，以幫助他們向上流的初中學生。」

有學員說每一個月會同友師見至少一次，學員Ruby：「（想去）遠足，我也頗喜歡遠足。」友師謝小姐：「或焗曲奇也可以及可能看看選科，因她剛升中三，是時候選科。」學員Kristy：「接下來可能會去不同行業，這些都希望導師與我一起陪着我，給我多些信心可以一起參與。」友師June：「我本身從事教育方面，知道Kristy本身想改善英文，希望可憑自己能力、學識協助她改善這方面。」

計劃亦獲得120個企業支持，籌到1億4,000萬捐款，陳國基說會全數用在計劃，另外亦有800節團體活動供學員參加。

馬會撥款一千萬元支持計劃推薦了26名來自騎術學校、化驗所、資訊科技等部門員工成為友師，帶領學員參觀大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等。匯豐香港區亦有超過300名員工報名成為義務友師，會為學生提供理財教育工作坊，帶他們參觀濕地及M+等。