兩女買海洋公園假門票、合共逾四千元　警列騙案調查

【有線新聞】兩名女子購入懷疑偽造的海洋公園門票，報警求助。

兩人早前在網上平台分別花費3,000元及1,600元購買多張海洋公園門票，早上和朋友到公園入場時發現門票無效，懷疑是偽冒，於是報警，警方將案件列為騙案調查。