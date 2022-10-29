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兩女買海洋公園假門票、合共逾四千元　警列騙案調查

【有線新聞】兩名女子購入懷疑偽造的海洋公園門票，報警求助。
兩人早前在網上平台分別花費3,000元及1,600元購買多張海洋公園門票，早上和朋友到公園入場時發現門票無效，懷疑是偽冒，於是報警，警方將案件列為騙案調查。
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