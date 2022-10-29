美國中期選舉在即拜登和奧巴馬為民主黨友造勢

【有線新聞】美國總統拜登到費城為下月初的中期選舉造勢，不過他的支持度持續低迷，有民主黨人就邀請前總統奧巴馬站台，爭取少數族裔及年輕選民選票。

美國總統拜登到賓夕法尼亞州費城，為中期選舉造勢，指今次對國家民主，以至對他個人都非常重要。拜登：「尚有十一日，便到我一生中最重要的中期選舉。這不是誇張，將塑造這國未來十年或更長的面貌，不是開玩笑。」

為爭取支持，拜登法寶盡出。拜登：「我非常愛費城，我娶了一個費城老婆，可能你們看不到。」拜登特意穿上職棒大聯盟當地球隊費城人的球襪，期望與當地人打成一片。 不過民主黨能否靠拜登的人氣，扭轉選情就不太樂觀。路透社民調顯示，拜登的支持度徘徊在39%左右，民主黨可能喪失參眾兩院控制權。

有爭取連任參議員的民主黨人則邀請前總統奧巴馬站台，這天他去到佐治亞州這個關鍵搖擺州，呼籲選民投票。奧巴馬：「置之不理不是一種選擇，絕望也不是一種選擇，使這個經濟公平唯一方法是我們所有人為它而戰。」

曾任兩屆總統的奧巴馬，之後將前往密歇根、威斯康星、內華達和賓夕法尼亞州，為黨友拉票。分析指作為「拉票大使」，奧巴馬的「人氣」比在任總統拜登還要高。卸任多時的奧巴馬不會與現時一些負面議題扯上關係，選民亦較容易受落。