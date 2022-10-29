載荷專家選拔約120人申請　孫東：來自各界別專業人士

【有線新聞】中央在港選拔航天載荷專家，前日截止報名，創新科技及工業局局長孫東說收到120份申請，來自不同科研領域。

孫東說120名候選人中六成是男性、四成是女性，其中50人來自各間大學，22人來自政府支持的研發中心及生產力促進局，其餘候選人則來自科學園、數碼港以及其他科研機構。