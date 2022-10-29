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2022年10月29日
港聞
新聞資訊
李家超：國民教育須植根學校、將檢視課程 中聯辦冀香港青年加強愛國精神
【有線新聞】行政長官李家超說，國民教育必須植根學校，會推動學校檢視中小學課程，增加國史、國家地理等元素。
李家超：「教師除了將不同學科知識傳授給學生外，亦有責任教導他們如何做人以及如何做中國人，幫助學生建立正確的價值觀，以及培育他們的國民意識、民族自豪感及主人翁的意識。」
中聯辦副主任盧新寧說，香港與國家的聯繫一度被割裂，令部分青年缺乏國家觀念及國民身份認同，造成嚴重後果，希望教育工作者宣揚愛國愛港及一國兩制的價值觀，加強青年的愛國精神。
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