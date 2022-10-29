i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月29日
港聞
新聞資訊
毅行者獲批明年2.24復辦 名額為600隊 參加者須持藍碼、做檢測
【有線新聞】樂施會毅行者明年2月底復辦。
實體活動停辦三年，主辦方樂施會收到政府回覆，批准活動明年2月24至26日舉行，名額為600隊、即2,400人。大會會供應食物及飲品，不建議參加者自行安排物資支援隊伍。
參加者必須在活動前14日持有疫苗通行證藍碼、比賽前48小時內核酸檢測陰性以及比賽當日快測陰性，網上報名下月11日截止。
上一條影片
港超聯 理文2:1傑志；東方4:0深水埗
下一條影片
外媒指迫遷萬計外勞 卡塔爾政府：與世界盃無關、按原規劃整頓各區
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
大埔男遭塌樹擊中頭部、傷重不治 據悉曾要求政府修樹不果 事發時正鋸樹
移民英國｜200萬買860呎獨立屋 港情侶諾定咸開Cafe談生意艱難爆喊｜離鄉別井的故事