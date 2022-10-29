毅行者獲批明年2.24復辦　名額為600隊　參加者須持藍碼、做檢測

【有線新聞】樂施會毅行者明年2月底復辦。

實體活動停辦三年，主辦方樂施會收到政府回覆，批准活動明年2月24至26日舉行，名額為600隊、即2,400人。大會會供應食物及飲品，不建議參加者自行安排物資支援隊伍。

參加者必須在活動前14日持有疫苗通行證藍碼、比賽前48小時內核酸檢測陰性以及比賽當日快測陰性，網上報名下月11日截止。