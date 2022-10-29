第一期消費券下周一到期　餘額未用完將失效

【有線新聞】今年消費券第一階段的5,000元下星期一到期。

今年財政預算案向市民發放一萬元消費券，第一階段5,000元4月發放。以八達通領取的市民必須在下星期一或之前用完4,000元，才能在下月16日領取1,000元餘額；使用WeChat Pay、支付寶及Tap&Go的市民，下星期一或之前未用完5,000元，餘額會失效。

至於八月發放的第二階段消費券，最快明年2月底到期。