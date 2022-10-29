深水埗地盤10工人驗出類鼻疽菌抗體　疑曾無症狀感染

【有線新聞】深水埗白田邨重建地盤10名工人驗出類鼻疽菌抗體，估計曾無症狀感染。

地盤四個泥土樣本較早前驗出類鼻疽菌，衞生防護中心跟進了188名地盤工作人員，全部人沒有病徵，再為26名有慢性病的工人測試血清，有八男兩女驗出抗體。

他們在地盤工作兩個月至數年，中心相信他們曾接觸帶菌泥土或污水後感染，審慎起見會安排他們入院評估；其餘有八人驗不到抗體，有八人結果不確定，兩星期後再測試。