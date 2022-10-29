俄指英軍參與破壞北溪管道、指導烏部隊攻擊　英方反駁指控虛假

【有線新聞】俄羅斯國防部指控北溪天然氣管道上月底受破壞是英國海軍所為，英方反駁俄方作出虛假指控，試圖分散對入侵烏克蘭災難後果的關注。

俄羅斯國防部早前的聲明指，根據俄方掌握的數據，英國海軍參與策劃、統籌及執行波羅的海恐怖襲擊，炸毀北溪一號及二號管道，但俄方暫時未有進一步說明或提出具體證據。

俄方同時指控英方在烏克蘭的專家指導烏克蘭特種部隊，當地周六清晨向塞瓦斯托波爾的黑海艦隊及民用船隻發動無人機及無人船攻擊，但遭俄方摧毀。