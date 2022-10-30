美食嘉年華｜市民一早排隊等入場　禁食無阻銷情　展商稱生意好：準備賺大錢

【有線新聞】一連九日的美食嘉年華繼續吸引不少巿民到場。

嘉年華在葵涌運動場舉行，不少市民在嘉年華未開始已經在場外等待，入場前要先出示疫苗通行證。今年有超過290個攤位，場內售賣乾貨、補品、餐具等，場內繼續嚴禁飲食。

有參展商指生意好，不少特價貨品已經售清，海味店員工鄭先生：「特價貨全部賣完了，想買明天請早，今天星期天當然預計生意會好，召集所有員工，準備賣到滿堂紅，我們要賺大錢，不是回本這麼小意思。」