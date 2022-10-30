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美食嘉年華｜市民一早排隊等入場　禁食無阻銷情　展商稱生意好：準備賺大錢

【有線新聞】一連九日的美食嘉年華繼續吸引不少巿民到場。
嘉年華在葵涌運動場舉行，不少市民在嘉年華未開始已經在場外等待，入場前要先出示疫苗通行證。今年有超過290個攤位，場內售賣乾貨、補品、餐具等，場內繼續嚴禁飲食。
有參展商指生意好，不少特價貨品已經售清，海味店員工鄭先生：「特價貨全部賣完了，想買明天請早，今天星期天當然預計生意會好，召集所有員工，準備賣到滿堂紅，我們要賺大錢，不是回本這麼小意思。」
陳女士：「日常用品、例如冬菇、臘腸 ，我帶了一千多二千元來購物振興經濟，暫時去不到旅行，就來看看有甚麼適合的。」
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