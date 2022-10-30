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公屋互委會將解散　調查指七成人認為房署新措施無效　憂日後求助無門

【有線新聞】全港1,600個公共屋邨互助委員會要在今年底前解散，有調查指七成受訪者認為，房署新建議的溝通渠道無效用。
監察公共屋邨福利規劃聯盟，7至10月以問卷訪問了821個來自27個屋邨的居民，近七成受訪者認為房委會建議互委會解散後，在大堂設意見箱、通告展示二維碼等收集意見的措施沒有效。
有居民認為互委員會有存在價值，擔心日後求助無門，何先生：「我屋邨有一些損壞或需要一些家電工程，她（屋邨互助委員會）可以作為橋樑，聯絡區議員、房署、屋邨辦事處改善，我認為這有一個成效，我不明白現時的運作，以往有一個互助委員會，他們會跟進。」
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