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2022年10月30日
港聞
新聞資訊
公屋互委會將解散 調查指七成人認為房署新措施無效 憂日後求助無門
【有線新聞】全港1,600個公共屋邨互助委員會要在今年底前解散，有調查指七成受訪者認為，房署新建議的溝通渠道無效用。
監察公共屋邨福利規劃聯盟，7至10月以問卷訪問了821個來自27個屋邨的居民，近七成受訪者認為房委會建議互委會解散後，在大堂設意見箱、通告展示二維碼等收集意見的措施沒有效。
有居民認為互委員會有存在價值，擔心日後求助無門，何先生：「我屋邨有一些損壞或需要一些家電工程，她（屋邨互助委員會）可以作為橋樑，聯絡區議員、房署、屋邨辦事處改善，我認為這有一個成效，我不明白現時的運作，以往有一個互助委員會，他們會跟進。」
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