公屋互委會將解散　調查指七成人認為房署新措施無效　憂日後求助無門

【有線新聞】全港1,600個公共屋邨互助委員會要在今年底前解散，有調查指七成受訪者認為，房署新建議的溝通渠道無效用。

監察公共屋邨福利規劃聯盟，7至10月以問卷訪問了821個來自27個屋邨的居民，近七成受訪者認為房委會建議互委會解散後，在大堂設意見箱、通告展示二維碼等收集意見的措施沒有效。