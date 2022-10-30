梨泰院人踩人｜李家超沉痛哀悼　鄧炳強：暫未收港人求助

【有線新聞】行政長官李家超說，首爾發生的慘劇令人痛心，對事件的死者表示沉痛哀悼，向他們的家屬致以深切慰問；保安局局長鄧炳強說，暫未收到任何港人求助，當局會密切留意事件，盡力提供協助。

鄧炳強：「入境處有港人在外求助的熱線和機制，如果任何港人在外地發生任何事件，入境處人員、駐外領使館，或駐外經貿處會盡全力協助。」