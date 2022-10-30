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團體稱七成銀屑病人疫下病情惡化　三成半人憂染疫避覆診　倡開專科診所

【有線新聞】近半銀屑病患者說，疫情下令病情加重。
銀屑病友會在8月訪問了超過100名銀屑病人，有七成受訪患者指，疫情令負面情緒增加，令銀屑病情比疫情前差了。有三成半人因擔心受感染，減少甚至不前往醫院覆診及取藥，協會建議政府開設銀屑病專科診所及銀屑病急診服務，讓患者盡早得到適切治療。
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