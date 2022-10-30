萬聖節前周日　警方於蘭桂坊實施人群、交通管制

【有線新聞】萬聖節前的星期日，警方在中環蘭桂坊一帶實施人群及交通管制。

警員下午開始在蘭桂坊和附近街道架設鐵馬，在路邊預留緊急通道。警方說蘭桂坊星期日和星期一，會實施單向人流管制，附近的德己立街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中都會視乎人流而封路。警方呼籲前來慶祝萬聖節的市民不要在斜路停留聚集，遵從警員指示有序出入。