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2022年10月30日
港聞
新聞資訊
有機構半年收逾百因被騙財致情緒受困求助 兩成人有自殺風險、籲家人避免指責
【有線新聞】有機構過去半年，收到百多宗因被騙而情緒受困的求助個案。
明愛向晴軒轄下的危機支援熱線，今年4至9月共收到153宗求助，所有個案合共損失高達1億元，平均每宗損失90萬元。
涉及債務重組的騙案佔最多、有31%，求助個案有上升趨勢，每日平均有一宗求助。明愛向晴軒高級督導主任吳子樂說，受害人被騙後，因面對龐大的債務問題，令情緒受困擾，出現抑鬱、對人失去信心，有兩成受害者更有自殺風險，建議家人應避免指責受害人。
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