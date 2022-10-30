有機構半年收逾百因被騙財致情緒受困求助　兩成人有自殺風險、籲家人避免指責

【有線新聞】有機構過去半年，收到百多宗因被騙而情緒受困的求助個案。

明愛向晴軒轄下的危機支援熱線，今年4至9月共收到153宗求助，所有個案合共損失高達1億元，平均每宗損失90萬元。

涉及債務重組的騙案佔最多、有31%，求助個案有上升趨勢，每日平均有一宗求助。明愛向晴軒高級督導主任吳子樂說，受害人被騙後，因面對龐大的債務問題，令情緒受困擾，出現抑鬱、對人失去信心，有兩成受害者更有自殺風險，建議家人應避免指責受害人。