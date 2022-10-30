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2022年10月30日
港聞
新聞資訊
增5210確診、12人離世 10院舍出現個案 多3校有班別須停課7日
【有線新聞】本港新增5,210宗確診，多12名患者死亡。
新增的個案中，4,732宗屬本地個案，478宗是輸入個案。多10間安老及殘疾人士院舍有個案；多3間學校個別班級有確診須停課7天。
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