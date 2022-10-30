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2022年10月30日
兩岸國際
新聞資訊
英國政府拒回應卓慧思電話有否遭黑客入侵
【有線新聞】英國前首相卓慧思的電話據報被黑客入侵，在野黨派要求徹查。
《星期日郵報》報道擔任外相的卓慧思競逐黨魁期間，電話懷疑被俄羅斯間諜入侵，包括烏克蘭戰事以及她與關浩霆的私人訊息外洩，時任首相約翰遜隱瞞事件。政府發言人拒絕回應卓慧思電話是否遭入侵，僅表示有完善系統防範網絡威脅，包括定期為官員舉行安全簡報會。
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